Глава МИД Германии отвергла идею Трампа о возвращении России в G7
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила серьезные предостережения относительно предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
"Как партнеры по G7, мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет после этого жестокого полномасштабного вторжения России: Нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может", - подчеркнула Бербок.
В то же время глава МИД Германии добавила, что "если мы все вернемся на путь мира", а политика России изменится, то это, "конечно, также будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных сферах".
Бербок также отметила, что она приветствует любой настоящий шаг к миру в Украине, который может вытекать из попытки Трампа начать переговоры с Путиным, чтобы прекратить продолжающееся российское вторжение в Украину.
В то же время глава МИД Германии добавила, что жесткое давление Запада на Россию "нужно продолжать".
"Если сейчас есть путь к миру, то весь мир, и прежде всего Европа, вздохнут с облегчением", - отметила она.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что хотел бы вернуть Россию в G7 (то есть вернуться к формату "Большой восьмерки"). По его словам, было ошибкой исключить ее после аннексии украинского Крыма в 2014 году.
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