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Глава МИД Германии отвергла идею Трампа о возвращении России в G7

Пятница 14 февраля 2025 21:15
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Глава МИД Германии отвергла идею Трампа о возвращении России в G7 Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила серьезные предостережения относительно предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

"Как партнеры по G7, мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет после этого жестокого полномасштабного вторжения России: Нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может", - подчеркнула Бербок.

В то же время глава МИД Германии добавила, что "если мы все вернемся на путь мира", а политика России изменится, то это, "конечно, также будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных сферах".

Бербок также отметила, что она приветствует любой настоящий шаг к миру в Украине, который может вытекать из попытки Трампа начать переговоры с Путиным, чтобы прекратить продолжающееся российское вторжение в Украину.

В то же время глава МИД Германии добавила, что жесткое давление Запада на Россию "нужно продолжать".

"Если сейчас есть путь к миру, то весь мир, и прежде всего Европа, вздохнут с облегчением", - отметила она.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что хотел бы вернуть Россию в G7 (то есть вернуться к формату "Большой восьмерки"). По его словам, было ошибкой исключить ее после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

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Российская Федерация G7 Дональд Трамп
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