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Канада настаивает на полном исключении РФ из международных организаций

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Суббота 15 октября 2022 17:17
Канада настаивает на полном исключении РФ из международных организаций Фото: Канада настаивает на полном исключении РФ из международных организаций (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада настаивает на полном исключении Российской Федерации из международного сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер Канады Христи Фриланд.

"Встречи МВФ и Всемирного банка - это встречи пожарных - министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия прямо сейчас является поджигателем. Палиям не место на собрании пожарных", - заявила Фриланд.

По ее словам, Россия не должна присутствовать на заседаниях МВФ. Также она признала, что Канада не может повлиять на членство РФ в МВФ или G20, но готова публично обвинять режим Владимира Путина в решении вступить в войну со своим соседом.

"Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности", - добавила вице-премьер.

Напомним, что Канада объявила новый пакет помощи Украине на 47 млн долларов.

Канада направит в Польшу 40 саперов для обучения украинских солдат.

Ранее Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО.

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