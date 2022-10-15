Канада настаивает на полном исключении РФ из международных организаций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер Канады Христи Фриланд.

"Встречи МВФ и Всемирного банка - это встречи пожарных - министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия прямо сейчас является поджигателем. Палиям не место на собрании пожарных", - заявила Фриланд.

По ее словам, Россия не должна присутствовать на заседаниях МВФ. Также она признала, что Канада не может повлиять на членство РФ в МВФ или G20, но готова публично обвинять режим Владимира Путина в решении вступить в войну со своим соседом.

"Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности", - добавила вице-премьер.