ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада направит в Польшу 40 саперов для обучения украинских солдат

Новина українською →
Оттава, Вторник 11 октября 2022 16:09
Канада направит в Польшу 40 саперов для обучения украинских солдат Фото: Канада направит в Польшу 40 саперов для обучения украинских солдат (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада направит в Польшу дополнительно 40 боевых инженеров и саперов для помощи в обучении украинских солдат и офицеров в рамках обязательства по увеличению военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С 2015 года Вооруженные силы Канады обучили более 33 тысяч украинских военных, но с февраля приостановили некоторые учебные мероприятия.

"Сегодня я объявляю, что в ближайшие недели Канада направит в Польшу около 40 саперов, чтобы помочь Войскам Польши обучить украинских саперов инженерной разведке, взрывным работам, минированию и разминированию", — заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Ананд подчеркнула, что новая группа инструкторов расширит сотрудничество канадских и украинских военных.

Ранее мы писали, что Канада увеличит возможности своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.

Также сообщалось, что Канада передала Украине 450 млн канадских долларов (или 349 млн американских долларов) помощи на закупку газа к отопительному сезону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Вторжение России в Украину ВСУ
NEWS
Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие
Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну