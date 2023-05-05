Канада може вислати китайського дипломата за напад на сім'ю депутата, - МЗС
Глава МЗС Канади Мелані Джолі розглядає можливість висилки китайського дипломата після того, як він у 2021 році намагався вистежити родину канадського депутата у Гонконгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Мій заступник міністра прямо зараз зустрічається з послом Китаю, тому ми розглядаємо різні варіанти реакції на напад, включаючи висилку дипломатів", - заявила Джолі на засіданні парламентського комітету.
Раніше канадська газета Globe and Mail повідомила, що Китай шукав інформацію про депутата Майкла Чонга та його родину, намагаючись вплинути на позицію політика щодо геноциду Китаю щодо уйгурської меншості. Консульство Китаю в Торонто спростувало цю інформацію.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив, що дізнався про звіт розвідки з газети і звинуватив розвідувальне агентство в тому, що воно не передало його йому вчасно.
Раніше ми писали, що в середу, 3 травня, Канада запровадила черговий пакет санкцій проти Ірану. Причиною для цього стали постачання до РФ дронів, які потім застосовувалися проти України.
Крім того, президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо програму довгострокового оборонного співробітництва.
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