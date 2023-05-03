Канада ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России

В среду, 3 мая, Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана. Причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Канады .

"Канада вводит дополнительные санкции в соответствии с Положением о специальных экономических мерах. Это 11 пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима с октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Сегодняшний список санкций включает в себя одну организацию и девять физических лиц за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране и за рубежом.

Канада также принимает меры против высшего руководства Paravar Pars, ключевого иранского производителя беспилотников, поддерживающего неоправданное и полномасштабное вторжение России в Украину, передавая беспилотники армии РФ.

Под санкции попали следующие:

Абуальфазл Назери, заместитель председателя совета директоров Paravar Pars;

Мохсен Асади, член совета директоров, Paravar Pars;

Мохаммад Садег Хейдари Муса, член совета директоров, Paravar Pars;

Мохаммад Реза Мохаммади, член совета директоров, Paravar Pars;

Энаятолла Рафии, член отряда, арестовавшего Махсу Амини;

Фатеме Горбан-Хосейни, член отряда, арестовавшего Махсу Амини;

Парасту Сафари, член отряда, арестовавшего Махсу Амини;

Али Хошнамванд, член отряда, арестовавший Махсу Амини;

Парвиз Абсалан, заместитель председателя КСИР в провинции Систан и Белуджистан;

Тюрьма Раджаи Шахр, место государственных казней.

"Канада отдана поддержке иранского народа, который мужественно защищает свои права и свободы. Мы продолжим преследование тех, кто поддерживает вопиющие действия иранского режима против своего народа, и обеспечим скоординированный подход с международным сообществом", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.