Канада ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России
В среду, 3 мая, Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана. Причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Канады.
"Канада вводит дополнительные санкции в соответствии с Положением о специальных экономических мерах. Это 11 пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима с октября 2022 года", - говорится в сообщении.
Сегодняшний список санкций включает в себя одну организацию и девять физических лиц за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране и за рубежом.
Канада также принимает меры против высшего руководства Paravar Pars, ключевого иранского производителя беспилотников, поддерживающего неоправданное и полномасштабное вторжение России в Украину, передавая беспилотники армии РФ.
Под санкции попали следующие:
- Абуальфазл Назери, заместитель председателя совета директоров Paravar Pars;
- Мохсен Асади, член совета директоров, Paravar Pars;
- Мохаммад Садег Хейдари Муса, член совета директоров, Paravar Pars;
- Мохаммад Реза Мохаммади, член совета директоров, Paravar Pars;
- Энаятолла Рафии, член отряда, арестовавшего Махсу Амини;
- Фатеме Горбан-Хосейни, член отряда, арестовавшего Махсу Амини;
- Парасту Сафари, член отряда, арестовавшего Махсу Амини;
- Али Хошнамванд, член отряда, арестовавший Махсу Амини;
- Парвиз Абсалан, заместитель председателя КСИР в провинции Систан и Белуджистан;
- Тюрьма Раджаи Шахр, место государственных казней.
"Канада отдана поддержке иранского народа, который мужественно защищает свои права и свободы. Мы продолжим преследование тех, кто поддерживает вопиющие действия иранского режима против своего народа, и обеспечим скоординированный подход с международным сообществом", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Напомним, что недавно США конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках операции по обеспечению соблюдения санкций.
Новое исследование показало, как Иран построил мощную оружейную промышленность на основе западных технологий и как эта технология используется Россией против украинских городов.
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