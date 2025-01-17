Канада готова ответить на пошлины США, если Трамп выполнит угрозы, - МИД

Если Трамп решится на реализацию угроз, то это может сильно ударить по экономике, поскольку Канада экспортирует 75% всех товаров и услуг в США. Сегодня министр иностранных дел Мелани Жоли принимала участие в переговорах в Вашингтоне, направленных на предотвращение пошлин.

"У нас есть ряд мер, которые уже подготовлены. Это, конечно, пошлины, связанные с импортом. Если президент Трамп пойдет на это в понедельник, мы будем готовы. Мы готовы ко второму раунду, и мы готовы к третьему раунду", - заявила она.

Каким может быть канадский ответ

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Канада может оперативно ввести пошлины на небольшую группу американских товаров. Включая апельсиновый сок из штата Флорида (там находится резиденция Трампа).

По словам источника, список потенциальных товаров довольно широкий, но перед введением пошлин Канада проведет публичные консультации. А масштаб реакции будет зависеть от действий следующего президента США.

По предварительным оценкам, Канада может ввести контрмеры на импорт из США на сумму около 105 млрд долларов.

Министр энергетики и природных ресурсов Джонатан Уилкинсон ранее заявил, что под торговые пошлины могут попасть критически важные минералы.

Почему Трамп хочет обложить пошлинами импорт из Канады

Трамп постоянно говорит, что хочет ввести 25% пошлину, чтобы подтолкнуть Канаду к ужесточению пограничного контроля, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов и пресечь контрабанду фентанила. Однако такой шаг нарушает соглашение о свободной торговле.

Канада уже объявила о плане почти на 1 млрд долларов на усиление пограничной безопасности. Премьер Джастин Трюдо заявил, что менее 1% нелегалов и менее 1% фентанила попадают в США через канадскую границу.

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