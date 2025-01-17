Канада готова відповісти на мита США, якщо Трамп виконає погрози, - МЗС

Якщо Трамп наважиться на реалізацію погроз, то це може сильно вдарити по економіці, оскільки Канада експортує 75% усіх товарів і послуг до США. Сьогодні міністр закордонних справ Мелані Жолі брала участь у переговорах у Вашингтоні, спрямованих на запобігання мит.

"У нас є низка заходів, які вже підготовлені. Це, звичайно, мита, пов'язані з імпортом. Якщо президент Трамп піде на це в понеділок, ми будемо готові. Ми готові до другого раунду, і ми готові до третього раунду", - заявила вона.

Якою може бути канадська відповідь

Як пише Reuters з посиланням на джерела, Канада може оперативно ввести мита на невелику групу американських товарів. Включаючи апельсиновий сік зі штату Флорида (там розташована резиденція Трампа).

За словами джерела, список потенційних товарів досить широкий, але перед введенням мит Канада проведе публічні консультації. А масштаб реакції залежатиме від дій наступного президента США.

За попередніми оцінками, Канада може запровадити контрзаходи на імпорт із США на суму близько 105 млрд доларів.

Міністр енергетики та природних ресурсів Джонатан Вілкінсон раніше заявив, що під торговельні мита можуть потрапити критично важливі мінерали.

Чому Трамп хоче обкласти митами імпорт із Канади

Трамп постійно каже, що хоче ввести 25% мито, щоб підштовхнути Канаду до посилення прикордонного контролю, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів і припинити контрабанду фентанілу. Однак такий крок порушує угоду про вільну торгівлю.

Канада вже оголосила про план майже на 1 млрд доларів на посилення прикордонної безпеки. Прем'єр Джастін Трюдо заявив, що менше 1% нелегалів і менше 1% фентанілу потрапляють до США через канадський кордон.

Детальніше про те, що означають нові "торгові війни" Трампа для України та світу, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.