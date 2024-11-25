Трамп планирует "торговые войны". Что это значит для Украины и мира

Почему это может привести к торговым войнам с Китаем и Европой и как повлияет на Украину – читайте в материале РБК-Украина .

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Почему Трамп угрожает повысить импортные тарифы в США

В предвыборной кампании Трампа был ключевой лозунг – "Сделаем Америку великой снова". Мол, экономика страны в упадке, а дешевые товары из Китая и других стран делают невыгодным производство внутри США. Это также приводит к росту дефицита торговли США с Китаем и другими странами.

Выход, по мнению Трампа, состоит в том, чтобы с помощью высоких ввозных тарифов сделать импортные товары более дорогими, чем те, которые произведены в самих США. Таким образом, для компаний в среднесрочной перспективе должно стать выгодно возвращать производство в США.

Другие страны воспринимают введение тарифов как враждебные действия и готовы отвечать на них. По сути, обмен такими ударами по экономикам друг друга и называют "торговыми войнами".

Что планируют Трамп и его команда

Такую политику Трамп проводил еще во время своего первого президентского срока, когда были наложены пошлины на китайские товары в 7,5%-25%, в зависимости от категории товара.

Джо Байден, став президентом в 2021 году, сохранил большинство тарифов, введенных предшественником относительно Китая. Но на этот раз Трамп по возвращении к власти может еще больше повысить тарифы.

"Вероятность очень высока, потому что, если посмотреть на мировую торговлю в целом, как часть глобализации, то такое создается впечатление, что глобализация сейчас работает не на США, не на ЕС, она работает на Китай, на стремительно растущие страны, которые на себя перебирают функции глобальных экономических лидеров. И именно потому, что этот тренд не устраивает США, и начал работать против США, Трамп хочет начать шаги по повышение тарифов", – сказал РБК-Украина главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Непосредственно введением тарифов будет заниматься новый министр торговли США. Трамп уже избрал на этот пост Говарда Лютника. Это 63-летний инвестор-миллиардер, исполнительный директор инвестиционной компании Cantor Fitzgerald, однако у него нет опыта в дипломатии или на государственной службе.

Трамп может повысить импортные пошлины в начале 2025 года. В среднем на 38%. Однако по разным товарам они могут колебаться от 15% до 60%. Таково консолидированное мнение более 50 экономистов, опрошенных Reuters в период с 13 по 20 ноября.

"Почти 40% – это слишком высокая цифра, но учитывая нестандартные подходы Трампа, я не исключаю, что это будет, по крайней мере, относительно Китая с большой вероятностью", – сказал Усс.

Вместе с тем для Трампа существует мощный сдерживающий фактор в контексте повышения тарифов. Во время предвыборной кампании он активно критиковал Байдена и Харрис за то, что во время их каденции резко выросли цены на потребительские товары. По опросам, это одна из главных проблем, волнующих американцев.

Повышение тарифов в краткосрочной перспективе приведет к еще большему росту цен на импортные товары. По моделированию аналитического центра Third Way, введение 15% тарифа увеличит расходы американских семей на продукты на 14%. Поэтому, по словам Уса, по каждому отдельному тарифу будут рассчитываться возможные последствия.

Кроме того, Трамп еще в первую президентскую каденцию любил использовать тарифы как средство давления в политических переговорах, не обязательно их вводя. С другой стороны, страны против которых будут введены тарифы, могут то же самое сделать в отношении американских товаров.

Каким будет ответ Китая и Евросоюза

Во время первого президентства Трампа Китай был застигнут врасплох введением тарифов. Сейчас руководство страны лучше подготовилось к возможной торговой войне, хотя введение тарифов все равно повлечет за собой снижение темпов роста китайской экономики, отметило Reuters.

В Китае был принят "закон о санкциях против иностранцев", позволяющий вводить ограничения в ответ на "меры других стран". Также в Китае существует "список ненадежных субъектов" для иностранных компаний, якобы подрывающих национальные интересы страны. Все это позволит Китаю по крайней мере торговаться с США по торговым тарифам.

Для Евросоюза введение новых торговых тарифов также будет иметь негативные последствия. По оценкам Института немецкой экономики (Institut der deutschen Wirtschaft), если Трамп введет тарифы на уровне 20% для стран ЕС, а Евросоюз ответит аналогичными действиями, то ВВП еврозоны может снизиться на 1,3% в 2027 и 2028 годах. Особо пострадает Германия, ВВП которой упадет на 1,5%.

В то же время, ВВП США снизится на 1,3% в случае тарифов 10% и на 1,5% в случае тарифов 20% в 2025 году.

Еще в октябре Евросоюз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами, если Трамп введет тарифы на европейский импорт, сообщает Bloomberg. Впрочем, введение тарифов со стороны ЕС пока не является базовым сценарием. Это произойдет только в ответ на осоответствующие действия США.

Как торговые войны могут повлиять на Украину

Для Украины прямое влияние будет незначительным из-за малых объемов двусторонней торговли.

"Прежде всего, возможно, что это затронет определенную продукцию Украины, которая поставляется в Соединенные Штаты. Но из-за того, что она незначительна, у нас основные рынки – это Европейский Союз, Азия, Африка, то я не думаю, что это будет существенно", – отметил Ус.

В то же время возобновление торговых войн может привести к значительным колебаниям мировых цен на товары, экспортируемые Украиной, сказал эксперт. Прежде всего, это аграрная продукция. И это может сыграть как в плюс Украине, так и в минус, в зависимости от ответа других стран на торговые тарифы США.