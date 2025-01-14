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Канада готова закупать больше продукции США, чтобы смягчить угрозу тарифов Трампа

Вторник 14 января 2025 03:40
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Канада готова закупать больше продукции США, чтобы смягчить угрозу тарифов Трампа Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Канада готова закупить больше товаров у Соединенных Штатов, включая свой следующий флот подводных лодок. Страна допускает это, чтобы успокоить обеспокоенность избранного президента США Дональда по поводу дефицита в торговле между странами.

Об этом заявила посол Канады в США Кирстен Хиллман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Associated Press.

"Мы рады получить все, что можем, из Соединенных Штатов. И у нас есть несколько военных закупок, например, замена всего нашего подводного флота. Возможно, это некоторые закупки, которые могут быть сделаны в США", - сказала она.

Хиллман отметила, что Канада покупает у Соединенных Штатов больше, чем любая другая страна. В частности, 70% военных закупок страны поступает из Америки. Это включает в себя план закупки 88 истребителей F-35.

По ее словам, торговля с Канадой поддерживает более 8 млн рабочих мест в США, и страна является клиентом номер один для 36 штатов Америки. Также она рассказала, что Канада поставляет много первичных материалов, которые идут в производство США.

Посол заявила, что в прошлом году дефицит торговли между США и Канадой составил 75 млрд долларов, притом отметила, что треть того, что страна продает в Америку - это экспорт энергоносителей.

В интервью AP Хиллман предупредила, что цены для американцев почти немедленно вырастут, если Трамп реализует свой план по введению 25% пошлин на всю канадскую продукцию.

В ходе беседы она также отвергла заявления новоизбранного президента Соединенных Штатов о том, что Канада станет 51-м штатом США, заявив, что именно так Дональд Трамп ведет переговоры.

"У него такой стиль ведения переговоров, который подразумевает позиционирование себя наилучшим образом для обсуждения. Я думаю, что это так", - сказала Хиллман.

Напомним, на днях уходящий премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что политика Трампа по пошлинам может резко увеличить расходы для американских предприятий.

Позже издание Bloomberg узнало, в чем заключается суть канадского ответа. Подробнее о планируемых мерах - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Канада Дональд Трамп
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