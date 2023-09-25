ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада поможет Украине в восстановлении Каховской ГЭС, - Зеленский

Понедельник 25 сентября 2023 00:48
UA EN RU
Канада поможет Украине в восстановлении Каховской ГЭС, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновский

Канада поможет Украине в восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской ГЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

После визита в Канаду он заявил об экономических договоренностях с правительствами и бизнесом. В частности, принято решение о зоне свободной торговли с Канадой и меморандуме из США о взаимодействии в энергетике.

"В Оттаве - договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что сейчас наблюдается интерес канадских и американских компаний работать в Украине, а также взаимопонимание с оборонными компаниями на уровне Минстратегпрома.

Визит Зеленского в США и Канаду

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он принял участие в Генассамблее ООН, на полях которой провел ряд встреч.

После этогоЗеленский посетил Вашингтон. Глава государства встретился американским президентом Джо Байденом, а также конгрессменами. После США украинский лидер прибыл в Канаду, где встретился с премьером Джастином Трюдо.

По результатам визитов Зеленского и США и Канада объявили о выделении новых пакетов военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Владимир Зеленский
NEWS
Исходим из того, что война не закончится и в следующем году, - Притула
Исходим из того, что война не закончится и в следующем году, - Притула
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя