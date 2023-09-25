Канада допоможе Україні у відновленні Каховської ГЕС, - Зеленський
Канада допоможе Україні у відновленні Каховської ГЕС та реконструкції Канівської ГЕС.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
Після візиту до Канади він заявив про економічни домовленості з урядами і бізнесом. Зокрема, ухвалено рішення про зону вільної торгівлі з Канадою та меморандум зі США щодо взаємодії в енергетиці.
"В Оттаві - домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської", - сказав Зеленський.
Також він зазначив, що наразі спостерігається інтерес канадських та американських компаній працювати в Україні, а також є взаєморозуміння з оборонними компаніями на рівні Мінстратегпрому.
Візит Зеленського в США та Канаду
Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.
Після цього Зеленський відвідав Вашингтон. Глава нашої держави зустрівся американським президентом Джо Байденом, а також конгресменами. Після США український лідер прибув до Канади, де вже зустрівся з прем'єром Джастіном Трюдо.
За результатами візитів Зеленського і США, і Канада оголосили про виділення нових пакетів військової допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.