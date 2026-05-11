Камера iPhone получила новые профессиональные возможности: что умеет обновленное приложение Blackmagic Camera
Приложение Blackmagic Camera стало настоящим хитом среди авторов цифорового контента. Приложение предлагает пользователям функции, которые обычно доступны только в профессиональных кинокамерах, а с выходом версии 3.3 приложение получило интеграцию с Apple Watch.
Почему Blackmagic Camera лучше стандартной?
Нативная камера iPhone оптимально подходит для повседневных снимков, однако ей не хватает гибкости для творческой работы. Как отмечают разработчики, Blackmagic Camera предлагает то, чего нет в Apple по умолчанию:
Полный ручной контроль: настройка выдержки, ISO и баланса белого одним касанием.
Профессиональные кодеки: запись в 10-битном ProRes, H.264 или H.265.
Мониторинг: использование гистограмм, "зебры", фокус-пикинга и стереометров звука.
Поддержка LUT: возможность накладывать так называемые "киношные" фильтры непосредственно во время съемки.
Настоящий оператор на запястье
Главная фишка обновления 3.3 - приложение-компаньон для Apple Watch. Теперь, установив iPhone на треногу, вы можете видеть изображение с камеры прямо на часах.
На экране Apple Watch отображаются уровни звука, заряд батареи, настройки фокуса и активные LUT. С помощью колесика Digital Crown можно переключать объективы, а отдельные кнопки позволяют дистанционно запускать запись, включать фонарик iPhone или изменять экспозицию.
Стабилизация и ProRes RAW
Приложение предлагает три режима цифровой стабилизации: "Стандартный", "Кинематографический" и "Экстремальный". Последний позволяет снимать плавное видео даже во время бега, хотя и с заметной обрезкой кадра.
Существенное улучшение коснулось владельцев iPhone 17 Pro и Pro Max: теперь стабилизация поддерживается при записи ProRes RAW (для iOS 26.1 и выше). Для съемки в таком формате понадобится подключение внешнего SSD через USB-C.
Профессиональные инструменты
Кроме новых функций для часов, версия 3.3 интегрируется с профессиональным железом Blackmagic. Стримеры могут управлять камерой iPhone через микшер ATEM Mini с помощью ProDock, а также использовать физические контроллеры Focus и Zoom Demand для точного наведения на резкость.
Главным преимуществом остается цена. В отличие от конкурентов, например VSCO или Adobe, приложение Blackmagic Camera является полностью бесплатным и не содержит скрытых подписок.