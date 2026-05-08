В AirPods есть скрытая возможность: как она позволяет управлять наушниками без прикосновений

За десять лет существования AirPods прошли путь от простых наушников с сенсором постукивания до сложных гаджетов, способных распознавать жесты пользователя в реальном времени. Последнее обновление линейки, в которую входят AirPods 4, Pro 2 и Pro 3, существенно расширило арсенал скрытых функций благодаря использованию аудиочипа H2.

Использование нового поколения процессоров позволило Apple внедрить функции, которые ранее казались футуристическими.

Управление движениями головы и взаимодействие с Siri

Благодаря чипу H2 наушники теперь могут физически "видеть", как пользователь реагирует на запросы голосового помощника.

Ответ на звонки. Вместо того, чтобы искать смартфон или касаться наушника, достаточно кивнуть головой вверх-вниз, чтобы принять вызов или ответить на сообщение.

Отклонение вызова. Если вы хотите сбросить звонок, достаточно покачать головой из стороны в сторону.

Персонализация. В настройках AirPods на iPhone можно переназначить длительное нажатие на ножку наушника для вызова Siri вместо стандартного переключения режимов шумоподавления.

Функция Live Translation

Одной из самых нетипичных возможностей современных AirPods стала активация мгновенного перевода с помощью физического жеста.

Запуск перевода: на моделях AirPods 4 (с ANC), Pro 2 и Pro 3 достаточно одновременно зажать ножки обоих наушников. Это активирует режим "живого" перевода разговора.

Особенности AirPods Max 2: в последней версии полноразмерных наушников для этого нужно нажать и удерживать кнопку переключения режимов прослушивания рядом с колесиком Digital Crown.

Офлайн-режим. При первом использовании система предложит загрузить нужные языковые пакеты на iPhone. Это позволит переводчику работать даже без доступа к интернету.

Классические жесты и регулировка звука

Apple сохранила проверенные временем методы управления, совершенствуя их точность в новых моделях.

Что улучшили:

Регулировка громкости: владельцы Pro-моделей могут проводить пальцем вверх или вниз по ножке наушника для изменения уровня звука. Этот жест остается эксклюзивным для премиальной линейки.

Датчик силы нажатия: начиная с третьего поколения, Apple заменила обычные постукивания (тапы) на датчики силы, требующие легкого сжатия ножки. Это позволило избежать случайных срабатываний при поправлении наушников в ушах.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, пользователям стоит убедиться, что программное обеспечение наушников и iPhone обновлено до последней версии. Большинство этих настроек скрыта в основном меню параметров под названием подключенного устройства. Там же можно протестировать и откорректировать чувствительность каждого жеста под собственные нужды.