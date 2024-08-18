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На Камчатке произошло мощное землетрясение и началось извержение вулкана

Фото: на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В субботу, 17 августа, на полуострове Камчатка произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, а позже началось извержение вулкана Шивелуч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным сейсмологических служб, подземные толчки были зафиксированы в 80 км от города Петропавловск-Камчатский на глубине 51 километра. В некоторых прибрежных районах России была объявлена угроза цунами.

Толчки ощущались на расстоянии 108 км от Петропавловска-Камчатского.

Вскоре в Усть-Камчатске началось извержение вулкана Шивелуч, он выбросил пепел на 9 километров.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности, то есть выбросы пепла представляют серьезную угрозу для авиации.

 
Фото: российские СМИ

Мощные землетрясения

13 августа в Сирии произошло землетрясение магнитудой более 5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр был зафиксирован возле города Хама. Толчки ощущались в 121 км от эпицентра в Алеппо.

В середине апреля произошло мощное землетрясение возле японской АЭС Иката в городе Эхиме.

В начале апреля на Тайване вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой более 7 баллов.

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Камчатка