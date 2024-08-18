На Камчатке произошло мощное землетрясение и началось извержение вулкана

По данным сейсмологических служб, подземные толчки были зафиксированы в 80 км от города Петропавловск-Камчатский на глубине 51 километра. В некоторых прибрежных районах России была объявлена угроза цунами.

Толчки ощущались на расстоянии 108 км от Петропавловска-Камчатского.

Вскоре в Усть-Камчатске началось извержение вулкана Шивелуч, он выбросил пепел на 9 километров.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности, то есть выбросы пепла представляют серьезную угрозу для авиации.