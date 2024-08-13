В Сирии произошло землетрясение, толчки ощущались в Израиле и Ливане
В Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой свыше 5,0 баллов по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European-Mediterranean Seismological Centre, издание The Times of Israel.
Отмечается, что эпицентр толчков был зафиксирован вблизи города Хама в 23:56 по местному времени.
По данным различных мониторинговых служб, магнитуда толчков составляла от 5,0 до 5,5 по шкале Рихтера. Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) сообщил о магнитуде 4,8 балла.
Слабые толчки ощущались в Алеппо за 121 км от эпицентра.
Толчки также ощутили жители северных районов Израиля и Ливана.
Источник: Volcano Discovery (volcanodiscovery.com)
BREAKING: A magnitude 5.5 earthquake has just struck near the Syrian capital of Damascus, with heavy shaking being felt across Syria, Lebanon, Jordan, and Palestine, local media reports. pic.twitter.com/YfDpNVcmY9— World Times (@WorldTimesWT) August 12, 2024
Мощные землетрясения
В середине апреля в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла вблизи атомной электростанции Иката в городе Ехиме.
3 апреля мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла всколыхнуло Тайвань. Эпицентр толчков располагался на глубине 15,5 км возле города Хуалянь.
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