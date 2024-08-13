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В Сирии произошло землетрясение, толчки ощущались в Израиле и Ливане

Хама, Сирия, Вторник 13 августа 2024 00:59
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В Сирии произошло землетрясение, толчки ощущались в Израиле и Ливане Фото: в Сирии произошло землетрясение, которое ощущалось в Израиле и Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой свыше 5,0 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European-Mediterranean Seismological Centre, издание The Times of Israel.

Отмечается, что эпицентр толчков был зафиксирован вблизи города Хама в 23:56 по местному времени.

По данным различных мониторинговых служб, магнитуда толчков составляла от 5,0 до 5,5 по шкале Рихтера. Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) сообщил о магнитуде 4,8 балла.

Слабые толчки ощущались в Алеппо за 121 км от эпицентра.

Толчки также ощутили жители северных районов Израиля и Ливана.

В Сирии произошло землетрясение, толчки ощущались в Израиле и Ливане

Источник: Volcano Discovery (volcanodiscovery.com)

Мощные землетрясения

В середине апреля в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла вблизи атомной электростанции Иката в городе Ехиме.

3 апреля мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла всколыхнуло Тайвань. Эпицентр толчков располагался на глубине 15,5 км возле города Хуалянь.

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