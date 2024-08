В Сирии произошло землетрясение, толчки ощущались в Израиле и Ливане

Отмечается, что эпицентр толчков был зафиксирован вблизи города Хама в 23:56 по местному времени.

По данным различных мониторинговых служб, магнитуда толчков составляла от 5,0 до 5,5 по шкале Рихтера. Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) сообщил о магнитуде 4,8 балла.

Слабые толчки ощущались в Алеппо за 121 км от эпицентра.

Толчки также ощутили жители северных районов Израиля и Ливана.

Источник: Volcano Discovery (volcanodiscovery.com)

