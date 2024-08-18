На Камчатці стався потужний землетрус і почалося виверження вулкану

За даними сейсмологічних служб, підземні поштовхи були зафіксовані за 80 км від міста Петропавловськ-Камчатський на глибині 51 кілометру. В деяких прибережних районах Росії було оголошено загрозу цунамі.

Поштовхи відчувалися на відстані 108 км від Петропавловська-Камчатського.

Незабаром в Усть-Камчатську почалося виверження вулкана Шивелуч, він викинув попіл на 9 кілометрів.

Вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, тобто викиди попелу становлять серйозну загрозу для авіації.

Фото: російські ЗМІ