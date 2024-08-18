UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Камчатці стався потужний землетрус і почалося виверження вулкану

Фото: на Камчатці активізувався вулкан Шивелуч (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

В суботу, 17 серпня, на півострові Камчатка стався землетрус магнітудою 7,2 бали, а опісля почалося виверження вулкану Шивелуч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними сейсмологічних служб, підземні поштовхи були зафіксовані за 80 км від міста Петропавловськ-Камчатський на глибині 51 кілометру. В деяких прибережних районах Росії було оголошено загрозу цунамі.

Поштовхи відчувалися на відстані 108 км від Петропавловська-Камчатського.

Незабаром в Усть-Камчатську почалося виверження вулкана Шивелуч, він викинув попіл на 9 кілометрів.

Вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, тобто викиди попелу становлять серйозну загрозу для авіації.

 

Фото: російські ЗМІ

Потужні землетруси

13 серпня у Сирії стався землетрус магнітудою більше 5 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр був зафіксований біля міста Хама. Поштовхи відчувалися за 121 км від епіцентру в Алеппо.

В середині квітня стався потужний землетрус біля японської АЕС Іката в місті Ехіме.

На початку квітня на Тайвані біля міста Хуалянь стався потужний землетрус магнітудою понад 7 балів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камчатка