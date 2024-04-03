Вблизи Тайваня произошло землетрясение, в регионе объявлена угроза цунами
Утром в среду, 3 апреля, вблизи Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Власти Тайваня и Японии сообщили об угрозе цунами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной метереологической службы Тайваня.
Эпицентр землетрясения расположен примерно в 18 километрах (11 миль) к югу от города Хуалянь. В городе зафиксировано разрушение домов.
Жителям острова было отправлено оповещение от службы с предупреждением о более масштабном цунами, которое повлияет на северное побережье.
Агентство мониторинга землетрясений Тайваня оценило магнитуду землетрясения как 7,2. Это самое сильное землетрясение на Тайване с 1999 года - тогда толчки магнитудой 7,7 в 93 милях (150 км) к югу от Тайбэя унесли жизни 2400 и ранили 10 тыс. человек.
Японское метеорологическое агентство также выдало предупреждение о цунами высотой до 3 метров на островах Миякодзима и Окинава.
Японские СМИ сообщили, что толчки могли сгенерировать волны высотой до 3 метров в некоторых районах префектуры Окинава, расположенной примерно в 1000 милях к югу от Токио.
Людей призвали не приближаться к побережью и эвакуироваться в районы, расположенные на большей высоте.
Первое цунами высотой 30 см атаковало берег отдаленного острова Йонагуни, расположенного в 110 км от Тайваня. Власти Японии предупредили, что за ним могут последовать более высокие волны.
Мощное землетрясение в Японии
1 января в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла. После в течение всего 12 часов было зафиксировано более 100 новых сильных толчков.
Угроза цунами также была объявлена в российских городах Владивосток и Находка.
В результате землетрясения и цунами после него, погибли 244 человека. Населенные пункты на полуострове Ното в префектуре Исикава на побережье Японского моря подверглись существенным разрушениям.
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