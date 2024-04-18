В Японии произошло землетрясение рядом с АЭС

Землетрясение магнитодой 6,4 балла было зафиксировано в Японии и среду, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo News.

По предварительным данным, очаг землетрясения находился в проливе, разделяющем острова Кюсю и Сикоку. Его эпицентр залегал на глубине около 50 километров.

Как рассказал главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси, японское правительство собирает данные об ущербе после землетрясения. В частности, из префектуры Кочи пока не поступало сообщений о раненых и повреждениях зданий. а вот в Эхиме пострадала женщина в возрасте 60 лет. Она упала в своем доме и повредила палец.

По данным Shikoku Electric Power Co, на атомной электростанции Иката в Эхиме не было обнаружено никаких аномалий, а ее блок №3 продолжает работать.

Премьер-министр Фумио Кисида поручил своему правительству приложить все усилия и тесно координировать работу с местными органами власти в операциях по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, в среду, 3 апреля, Тайвань встряхнул землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр толчков был зафиксирован на глубине 15,5 км у Хуаляня – города, популярного среди туристов на восточном побережье острова.

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