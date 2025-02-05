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В Каменце-Подольском прогремел взрыв в помещении ТЦК, - источники

Фото: в Каменец-Подольске прогремел взрыв в помещении ТЦК (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский прогремел взрыв. Инцидент произошел в помещении ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщают местные СМИ, предварительно, погиб мужчина. Также известно, что четыре человека ранены.

В полиции уточнили, что взрыв произошел вблизи местного ТЦК около 13:00.

"Сейчас на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено позже", - сказано в сообщении.

Там также показали первые кадры с места происшествия.

 

Что говорят в Хмельницком областном ТЦК и СП

В ведомстве уточнили, что взрыв произошел на территории Каменец-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

Сейчас информация о пострадавших и причинах взрыва выясняется, а территория оцеплена для обеспечения безопасности.

"Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что пока ни полиция, ни представители ТЦК официально не подтвердили информацию о погибшем и раненых.

Взрывы в ТЦК

Ранее мы писали о том, что еще один теракт был совершен в здании Ровенского областного ТЦК в результате которого погиб человек.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, операции со взрывами в украинских ТЦК курируют спецслужбы России.

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