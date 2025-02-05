В Каменце-Подольском прогремел взрыв в помещении ТЦК, - источники

Как сообщают местные СМИ, предварительно, погиб мужчина. Также известно, что четыре человека ранены.

В полиции уточнили, что взрыв произошел вблизи местного ТЦК около 13:00.

"Сейчас на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено позже", - сказано в сообщении.

Там также показали первые кадры с места происшествия.

Что говорят в Хмельницком областном ТЦК и СП

В ведомстве уточнили, что взрыв произошел на территории Каменец-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

Сейчас информация о пострадавших и причинах взрыва выясняется, а территория оцеплена для обеспечения безопасности.

"Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что пока ни полиция, ни представители ТЦК официально не подтвердили информацию о погибшем и раненых.