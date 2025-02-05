У Кам’янці-Подільському пролунав вибух у приміщенні ТЦК, - джерела

У середу, 5 лютого, у місті Кам'янець-Подільський пролунав вибух. Інцидент стався у приміщенні ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, попередньо, загинув чоловік. Також відомо, що четверо людей поранені.
У поліції уточнили, що вибух стався поблизу місцевого ТЦК близько 13:00.
"Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом", - сказано у повідомленні.
Там також показали перші кадри з місця події.
У відомстві уточнили, що вибух стався на території Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.
Наразі інформація про постраждалих та причинити вибуху з’ясовується, а територію оточено для забезпечення безпеки.
"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", - сказано у повідомленні.
Оновлено о 15:00.
Голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін підтвердив, що в результаті вибуху одна людина загинула, а ще чотири - отримали поранення.
Раніше ми писали про те, що ще один теракт було здійснено в будівлі Рівненського обласного ТЦК внаслідок якого загинула людина.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби Росії.
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