У Кам’янці-Подільському пролунав вибух у приміщенні ТЦК, - джерела

Як повідомляють місцеві ЗМІ, попередньо, загинув чоловік. Також відомо, що четверо людей поранені.

У поліції уточнили, що вибух стався поблизу місцевого ТЦК близько 13:00.

"Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом", - сказано у повідомленні.

Там також показали перші кадри з місця події.

Що кажуть у Хмельницькому обласному ТЦК та СП

У відомстві уточнили, що вибух стався на території Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки⁩.

На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.

Наразі інформація про постраждалих та причинити вибуху з’ясовується, а територію оточено для забезпечення безпеки.

"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 15:00.

Голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін підтвердив, що в результаті вибуху одна людина загинула, а ще чотири - отримали поранення.