Стармер и Макрон хотят отговорить Трампа от сепаратных переговоров с Путиным, - The Times

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине во время встречи с президентом Трампом на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как сообщили высокопоставленные дипломатические источники издания Стармер и Макрон призовут Трампа прекратить сепаратные мирные переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.

Во время раунда интенсивной международной дипломатии в третью годовщину российского вторжения Стармер и Макрон договорились координировать свой подход в попытке повлиять на план президента США. Глобальная безопасность столкнулась с "критическим моментом", заявили они.

Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне 27 февраля. Макрон проведет отдельные переговоры с президентом США 24 февраля.

В то же время министр образования Бриджит Филлипсон проявила осторожность и не стал акритиковать Трампа за инициирование переговоров с Путиным по Украине, заявив, что президент поступил правильно, обратившись к России с предложением о переговорах, но "урегулирование невозможно" без участия Киева.

"Это потребует переговоров с русскими в рамках части урегулирования, поэтому я думаю, что это правильный подход. Президент Трамп усадил русских за стол переговоров, но для любого прочного урегулирования, когда речь идет о мире, необходимы голоса украинцев, голоса президента Зеленского, чтобы стать его частью.

По ее словам, "не может быть никакого урегулирования, если не пройдут переговоры с участием как России, так и Украины".

Заявления из Вашингтона

Министр обороны США Пит Хегсет и спецпредставитель Трампа Стивен Виткофф отказались сообщить, считают ли они Россию ответственной за начало войны против Украины.

"Мы знаем, кто вторгся, - сказал Хегсет Fox News. - Повышают ли все эти перекладывания вины вероятность мира? Вот вопрос, который задает президент".

Но он добавил: "Стоять здесь и говорить: "Ты хороший, ты плохой; ты диктатор, ты не диктатор; ты вторгся, ты не сделал этого". Это бесполезно. Это непродуктивно".

На вопрос, справедливо ли утверждение, что Россия вторглась в Украину без всякой причины три года назад, он ответил: "Справедливо сказать, что это очень сложная ситуация".

Виткофф, выступая на CNN, сказал, что "война не должна была произойти, она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские. Тогда было много разговоров о вступлении Украины в НАТО… Этого не должно было произойти, по сути, это стало угрозой для русских… Это реальные факты".