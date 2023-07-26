Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы России
Министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии договорились добиться синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
"Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в условиях войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности", - говорится в сообщении.
Документы, устанавливающие соглашение между премьер-министрами стран Балтии и операторами системы передачи, должны быть подписаны в начале августа.
При реализации соглашения операторы будут обязаны к августу 2024 года объявить о совместном решении не продлевать контракт с БРЭЛЛ и синхронизироваться с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года.
Зависимость от Москвы
Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы. Синхронизироваться с ENTSO-E страны Балтии планировали к 2025 году.
В марте 2022 года операторы энергосистем стран Балтии, в качестве меры по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России вдвое - до 300 МВт.
Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года.
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