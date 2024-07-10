Страны Балтии отключатся от общей с Россией энергосистемы: названы сроки

Страны Балтии планируют отсоединится от общей с Россией и Беларусью энергосистемы уже в начале 2025 года. Вместо этого они синхронизируются с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Литвы.

По информации ведомства, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, министр энергетики Латвии Каспарс Мелнис и министр энергетики Эстонии Кристен Михал провели встречу в Юрмале.

Они констатировали, что подготовка к синхронизации стран Балтии с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E идет в соответствии с планом.

"В ближайшие недели операторы Балтийской системы передачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт с БРЭЛЛ (электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, - ред.)", - сказано в сообщении МИД.

В ведомстве уточнили, что после этого страны Балтии проведут испытания изолированной системы и синхронизируются с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года.