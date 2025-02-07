Каллас про від'єднання країн Балтії від БРЕЛЛ: кінець енергетичному шантажу Росії

Фото: Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки (flickr.com/photos.valstskanceleja)

Російська Федерація (РФ) більше не може використовувати енергетику в якості інструмента шантажу. Вже цієї суботи Латвія, Литва й Естонія повинні від'єднати свої електромережі від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову зовнішньополітичної служби Європейського союзу (ЄС) Каю Каллас, яку цитує LRT.