Каллас о речи Вэнса: есть впечатление, что США "пытаются поссориться" с Европой
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отреагиировала она речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, США "пытаются поссориться" с Европой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По ее словам, создается впечатление, будто Вашингтон "пытается затеять ссору" с Европой.
"Слушая эту речь, они пытаются затеять с нами драку, а мы не хотим затевать драку со своими друзьями", - констатировала она.
Каллас добавила, что союзникам следует сосредоточиться на более серьезных угрозах, таких как агрессия России против Украины.
Что сказал Вэнс
14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 2025. В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров.
В частности, он заявил, что администрация Дональда Трампа озабочена европейской безопасностью. При этом Европа якобы не разделяет общие с США демократические ценности.
Более детально о заявлениях Вэнса в Мюнхене можно узнать в материале РБК-Украина.
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