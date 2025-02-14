Каллас о речи Вэнса: есть впечатление, что США "пытаются поссориться" с Европой

Фото: высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас (Getty Images)

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отреагиировала она речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, США "пытаются поссориться" с Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, создается впечатление, будто Вашингтон "пытается затеять ссору" с Европой. "Слушая эту речь, они пытаются затеять с нами драку, а мы не хотим затевать драку со своими друзьями", - констатировала она. Каллас добавила, что союзникам следует сосредоточиться на более серьезных угрозах, таких как агрессия России против Украины.