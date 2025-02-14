Каллас про промову Венса: є враження, що США "намагаються посваритися" з Європою

Фото: високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відреагувала на промову віце-президента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки. За її словами, США "намагаються посваритися" з Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За її словами, складається враження, ніби Вашингтон "намагається затіяти сварку" з Європою. "Слухаючи цю промову, вони намагаються затіяти з нами бійку, а ми не хочемо затівати бійку зі своїми друзями", - констатувала вона. Каллас додала, що союзникам слід зосередитися на більш серйозних загрозах, таких як агресія Росії проти України.