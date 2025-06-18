Каллас: если не поможем Украине больше, следует учить русский язык

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призывает к более сильной поддержке Украины. В противном случае, по мнению Каллас, Европе придется учить русский язык.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каллас, которое цитирует The Guardian .

Главный дипломат ЕС считает, что ЕС вносит свой вклад в поддержку Украины и не в последнюю очередь потому, что "Украина является первой линией обороны Европы", а Россия реагирует только на силу.

Она подчеркивает важность 18-го пакета санкций, предложенного ЕС, заявив, что "каждая санкция ослабляет способность России вести эту войну".

Каллас отметил, что Европа должна сделать больше для безопасности Украины и своей собственной.

"Если мы больше не поможем Украине, нам всем следует начать изучать русский язык. Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговору", - сказала она, цитируя генсека НАТО Марка Рютте.