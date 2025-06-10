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Новый потолок цен на нефть и не только. ЕК представила 18-й пакет санкций против России

Вторник 10 июня 2025 21:26
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Новый потолок цен на нефть и не только. ЕК представила 18-й пакет санкций против России Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия предложила ввести 18-й пакет санкций против России. В частности, он предусматривает снижение потолка цен на российскую нефть.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Цель России - не мир, а навязывание правила силы... Сила - единственный язык, который Россия понимает", - отметила глава ЕК.

Еврокомиссия в рамках нового пакета предлагает добавить в санкционный список еще 22 российских банка и расширить ограничения в отношении них, выйдя за рамки исключения из SWIFT, и введя полный запрет на транзакции.

ЕК также предлагает расширить сферу действия санкций на банки из третьих стран и включить в список Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также его дочерние компании и более широкую сеть.

Комиссия также предложила снизить ценовой потолок "Большой семерки" (G7) на российскую сырую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, чтобы сократить доходы России от энергоносителей.

Фон дер Ляйен заявила, что ценовой потолок на нефть будет обсуждаться на встрече лидеров G7 в Канаде на следующей неделе.

"Я предполагаю, что мы сделаем это вместе, как G7. Мы начали это как G7, это было успешной мерой G7, и я хочу продолжить эту меру как G7", - добавила она.

Также, по ее словам, предлагается запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

"Таким образом, мы хотим предотвратить попадание части российской сырой нефти на рынок ЕС через черный ход", - отметила глава ЕК.

Предложение Украины

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывал G7 снизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов до 30 долларов за баррель.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что такие меры "обвалят" возможность России финансировать войну против Украины.

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