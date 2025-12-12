ua en ru
Главная » Новости » Политика

Четыре страны ЕС призвали не отвергать "План Б" в отношении активов России, - Politico

Евросоюз, Пятница 12 декабря 2025 21:43
Четыре страны ЕС призвали не отвергать "План Б" в отношении активов России, - Politico Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Четыре страны ЕС - Бельгия, Болгария, Мальта и Италия - выступили против использования активов РФ для поддержки Украины и призвали искать альтернативные варианты финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, Бельгия, Болгария, Мальта и Италия в совместном заявлении призвали Еврокомиссию и Совет ЕС отказаться от использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Эти страны настаивают продолжать изучать альтернативные механизмы, которые соответствовали бы законодательству ЕС и международному праву, имели бы предсказуемые параметры и минимизировали риски. Речь идет о так называемом "Плане Б" - выпуске общего долга ЕС для финансирования Украины в последующие годы.

Вместе с тем, эта идея сталкивается с рядом проблем: она может увеличить государственные долги Италии и Франции и требует единодушия среди всех членов ЕС, что позволяет странам, таким как дружественная Кремлю Венгрия, заблокировать решение. Публичная критика Бельгии, Италии, Мальты и Болгарии уменьшает шансы Еврокомиссии договориться о политическом соглашении на следующем саммите.

В то же время, даже если к Бельгии, Болгарии, Мальте и Италии присоединятся венгерская и словацкая стороны, они все равно составляют меньшинство. Однако публичная критика этих стран уменьшает шансы Еврокомиссии на достижение политического соглашения на саммите на следующей неделе.

Напомним, что в Италии правительственная коалиция разделена: премьер Джорджия Мелони поддерживает санкции против России, тогда как ее заместитель Маттео Сальвини занимает пророссийскую позицию и поддерживает планы США по завершению войны в Украине.

"Замороженные" активы РФ

Во время войны в Украине страны Запада - прежде всего ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония - ввели санкции против России, предусматривающие замораживание финансовых активов российских государственных и частных структур.

Сейчас Евросоюз и отдельные страны обсуждают возможность частичного использования замороженных активов РФ для поддержки Украины, в частности через:

  • кредитную программу ЕС для Украины;
  • выпуск общего долга ЕС ("План Б");
  • временные финансовые решения на основе международного права и гарантий.

12 декабря стало известно, что страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не будут продлевать каждые шесть месяцев.

Кроме того, Еврокомиссия уже более месяца выступает с идеей предоставить Украине так называемый "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро за счет активов РФ. Но против выступает Бельгия, ведь именно в бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных активов России.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер требует, чтобы Евросоюз обеспечил для Euroclear защиту от рисков. В частности, речь идет о предоставлении необходимых ресурсов на случай, если Россия введет санкции.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

