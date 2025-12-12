Четыре страны ЕС призвали не отвергать "План Б" в отношении активов России, - Politico
Четыре страны ЕС - Бельгия, Болгария, Мальта и Италия - выступили против использования активов РФ для поддержки Украины и призвали искать альтернативные варианты финансирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, Бельгия, Болгария, Мальта и Италия в совместном заявлении призвали Еврокомиссию и Совет ЕС отказаться от использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Эти страны настаивают продолжать изучать альтернативные механизмы, которые соответствовали бы законодательству ЕС и международному праву, имели бы предсказуемые параметры и минимизировали риски. Речь идет о так называемом "Плане Б" - выпуске общего долга ЕС для финансирования Украины в последующие годы.
Вместе с тем, эта идея сталкивается с рядом проблем: она может увеличить государственные долги Италии и Франции и требует единодушия среди всех членов ЕС, что позволяет странам, таким как дружественная Кремлю Венгрия, заблокировать решение. Публичная критика Бельгии, Италии, Мальты и Болгарии уменьшает шансы Еврокомиссии договориться о политическом соглашении на следующем саммите.
В то же время, даже если к Бельгии, Болгарии, Мальте и Италии присоединятся венгерская и словацкая стороны, они все равно составляют меньшинство. Однако публичная критика этих стран уменьшает шансы Еврокомиссии на достижение политического соглашения на саммите на следующей неделе.
Напомним, что в Италии правительственная коалиция разделена: премьер Джорджия Мелони поддерживает санкции против России, тогда как ее заместитель Маттео Сальвини занимает пророссийскую позицию и поддерживает планы США по завершению войны в Украине.
"Замороженные" активы РФ
Во время войны в Украине страны Запада - прежде всего ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония - ввели санкции против России, предусматривающие замораживание финансовых активов российских государственных и частных структур.
Сейчас Евросоюз и отдельные страны обсуждают возможность частичного использования замороженных активов РФ для поддержки Украины, в частности через:
- кредитную программу ЕС для Украины;
- выпуск общего долга ЕС ("План Б");
- временные финансовые решения на основе международного права и гарантий.
12 декабря стало известно, что страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не будут продлевать каждые шесть месяцев.
Кроме того, Еврокомиссия уже более месяца выступает с идеей предоставить Украине так называемый "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро за счет активов РФ. Но против выступает Бельгия, ведь именно в бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных активов России.
Премьер Бельгии Барт Де Вевер требует, чтобы Евросоюз обеспечил для Euroclear защиту от рисков. В частности, речь идет о предоставлении необходимых ресурсов на случай, если Россия введет санкции.
