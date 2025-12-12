Четыре страны ЕС призвали не отвергать "План Б" в отношении активов России, - Politico

Четыре страны ЕС - Бельгия, Болгария, Мальта и Италия - выступили против использования активов РФ для поддержки Украины и призвали искать альтернативные варианты финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, Бельгия, Болгария, Мальта и Италия в совместном заявлении призвали Еврокомиссию и Совет ЕС отказаться от использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Эти страны настаивают продолжать изучать альтернативные механизмы, которые соответствовали бы законодательству ЕС и международному праву, имели бы предсказуемые параметры и минимизировали риски. Речь идет о так называемом "Плане Б" - выпуске общего долга ЕС для финансирования Украины в последующие годы.

Вместе с тем, эта идея сталкивается с рядом проблем: она может увеличить государственные долги Италии и Франции и требует единодушия среди всех членов ЕС, что позволяет странам, таким как дружественная Кремлю Венгрия, заблокировать решение. Публичная критика Бельгии, Италии, Мальты и Болгарии уменьшает шансы Еврокомиссии договориться о политическом соглашении на следующем саммите.

В то же время, даже если к Бельгии, Болгарии, Мальте и Италии присоединятся венгерская и словацкая стороны, они все равно составляют меньшинство. Однако публичная критика этих стран уменьшает шансы Еврокомиссии на достижение политического соглашения на саммите на следующей неделе.

Напомним, что в Италии правительственная коалиция разделена: премьер Джорджия Мелони поддерживает санкции против России, тогда как ее заместитель Маттео Сальвини занимает пророссийскую позицию и поддерживает планы США по завершению войны в Украине.