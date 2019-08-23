Яким буде святкування Дня Незалежності 2019: головне

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На День Незалежності заплановано два паради без участі військової техніки

24 серпня Україна відзначить 28-му річницю незалежності. Програма заходів і яким буде парад на День Незалежності 2019 - докладно на РБК-Україна.

Що готують на День Незалежності в Києві

Цього року головне державне свято пройде в зміненому форматі. У липні стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності 2019 без традиційного військового параду.

Замість демонстрації важкої військової техніки центром Києва "Ходою Гідності" пройдуть військовослужбовці і видатні українці різних професій.

24 серпня в столиці запланований ще один масштабний захід - Марш захисників України. Він пройде за участю ветеранів АТО, волонтерів та сімей загиблих бійців.

Хода Гідності: ​​програма

Згідно з офіційною програмою, в цьому році одним з основних акцентів свята стануть діти - майбутнє країни. Юні українці будуть брати участь у всіх урочистостях з нагоди річниці незалежності.

Святкування Дня Незалежності почнеться о 09:30 24 серпня з хвилини мовчання біля Хреста на алеї Героїв Небесної Сотні.

На знак пам'яті героїв, які віддали життя за мир і незалежність країни, прозвучать 100 ударів дзвону. В цей час на Майдані піднімуть Державний прапор, а військовий хор виконає Гімн України.

Президент із родиною, ветерани АТО, рідні загиблих героїв і діти візьмуть участь у покладанні квітів та пов'яжуть жовто-сині стрічки на місці загибелі учасників Революції Гідності.

У параді 24 серпня братимуть участь діти (фото: facebook.com/president.gov.ua)

О 09:50 на Майдані відбудеться нагородження українців, які досягли визначних успіхів у своїх професіях.

Після чого військовослужбовці різних родів військ ЗСУ, а також лікарі, вчителі, спортсмени і представники інших сфер діяльності пройдуть святковою Ходою Гідності.

У програмі святкування на головній площі Києва також запланований хореографічний флешмоб і концерт за участю оркестрів і відомих музикантів. Під час їх виступу прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні.

В урочистій частині заходу буде задіяно 5 оркестрів, українські оперні зірки світової величини, відомий композитор Мирослав Скорик, виступить солістка групи ONUKA Ната Жижченко, Тіна Кароль виконає Гімн України.

Марш захисників на День Незалежності 2019

Марш захисників України також пройде 24 серпня на Майдані Незалежності після закінчення офіційних урочистостей і Ходи Гідності (об 11:00).

Його головними учасниками стануть військовослужбовці, ветерани АТО, представники волонтерських організацій, сім'ї загиблих під час Революції Гідності та військових дій на сході України.

Марш захисників України (фото: facebook.com/vo.vesta)

Формування колони розпочнеться о 08:00 в парку Шевченка, звідки о 10:00 вона рушить бульваром Шевченка, через Бессарабську площу в напрямку Майдану.

Після завершення заходів на Майдані, о 12:00 на Михайлівській площі біля "Стіни пам'яті" відбудеться молебень. Також планується святковий концерт.

Розважальні заходи на День Незалежності 2019

До 28-ї річниці незалежності в столиці приурочений "Забіг у вишиванках" на "Кубок до Дня Незалежності". Він пройде з 09:00 до 13:00 за маршрутом від Русанівської до Дніпровської набережної.

На Співочому полі до свята почала працювати виставка квітів. Цього року квіткові композиції присвячені спортсменам, котрі прославили Україну. Також 23 та 24 серпня тут відбудеться фестиваль-конкурс "Ти в серці моїм, Україно!".

На Хрещатику 24 серпня відбудеться соціальний фестиваль "Карта мрії", етнічний фестиваль "Етнійчній віночок", акція "Україна єдина" від київського автомобільного клубу.

О 19:00 24 серпня біля Національного музею історії України розпочнеться концерт "Класик пікнік. Українська поема" учасників ансамблю "Київська камерата".

З 23-го по 25 серпня на алеї Слави пройде виставка ретро-автомобілів і змагання на встановлення рекорду України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності в столиці будуть закриті центральні станції метро.

Також під час святкових заходів 24 серпня обмежать рух пасажирського транспорту та перекриють кілька вулиць.