У Києві на День Незалежності перекриють дороги і змінять рух транспорту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух автобусних і тролейбусних маршрутів буде змінено з 22 по 24 серпня

На час заходів до Дня Державного Прапора України та 28-річчя незалежності України передбачені зміни руху пасажирського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

Повідомляється, що 22 серпня з 18:00 орієнтовно до 23:00 на час тимчасової заборони руху на вул. Хрещатик рух маршрутів №24 і 114 буде змінено наступним чином: