У Києві на День Незалежності перекриють дороги і змінять рух транспорту

Рух автобусних і тролейбусних маршрутів буде змінено з 22 по 24 серпня
На час заходів до Дня Державного Прапора України та 28-річчя незалежності України передбачені зміни руху пасажирського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію.
Повідомляється, що 22 серпня з 18:00 орієнтовно до 23:00 на час тимчасової заборони руху на вул. Хрещатик рух маршрутів №24 і 114 буде змінено наступним чином:
Також зазначається, що 24 серпня з 07:00 до 13:00, на час проведення щорічного пробігу "Забіг у вишиванках", за маршрутом Русанівська набережна - Дніпровська набережна зміниться рух автобусних маршрутів №35, 42, 49, 95, 87, 108.
Фото: зміна руху маршрутів №35, 42, 49, 95, 87, 108 (kyivcity.gov.ua)
З 10:00 до 12:00 (орієнтовно), на час тимчасової заборони руху автомобілів по центральним вулицям міста, рух маршрутів автобуса № 118, а також тролейбусів №5, 7, 8, 17 буде змінено наступним чином:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в День Незалежності гарна погода буде не у всіх областях України. Місцями можливий сильний вітер, дощі та грози.