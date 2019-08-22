У Києві на День Незалежності закриють центральні станції метро

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станція "Майдан Незалежності" не буде працювати повністю, "Хрещатик" - частково

У Києві на День Незалежності 24 серпня не буде працювати станція метро "Майдан Незалежності", а також вхід і вихід станції "Хрещатик" на вулиці Інститутській і Алею Небесної Сотні. Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену".

Повідомляється, що станції метро не будуть працювати зранку і до закінчення заходів. При цьому наголошується, що робота станції "Майдан Незалежності" буде організована тільки для пересадки з лінії на лінію.

Крім цього, 24 серпня в зв'язку з проведенням футбольного матчу на стадіоні НСК "Олімпійський" між командами "Динамо" (Київ) і "Олімпік" (Донецьк) будуть обмеження на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку із святкуванням Дня Незалежності в Києві зміниться рух пасажирського транспорту в центральній частині міста. Рух транспорту буде змінено з 22 по 24 серпня.

Також повідомлялося, що близько 95% українців буду відзначати День Незалежності. При цьому близько 60% громадян відвідують масові заходи.