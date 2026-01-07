Кадыров резко отреагировал на намек Зеленского о "венесуэльском сценарии"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал призыв президента Украины Владимира Зеленского "похитить его" унизительным и заявил, что это попытка сорвать мирное урегулирование.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Так Кадыров прокомментировал публикации СМИ с цитатами Зеленского о возможной операции против него по аналогии с "венесуэльским сценарием".
В своем заявлении глава Чечни пытался подать эти высказывания как "недостойные" и якобы не способствующие деэскалации, одновременно используя оскорбительную риторику в адрес украинского президента. В частности, Кадыров позволил себе персональные выпады, заявив, что слова Зеленского являются "унизительными" и, по его мнению, направлены на срыв мирного урегулирования.
"Сохрани свое лицо и не унижайся. Если бы в тебе была хоть капля мужского, ты бы понял, насколько унизительно звучат твои слова и просьбы и эти попытки сорвать мирное урегулирование", - написал Кадыров.
Такую реакцию президент Владимир Зеленский вызвал тем, что 7 января заявил, что только жесткое и последовательное давление способно заставить российское руководство задуматься над прекращением агрессии в Украине.
Так, во время общения с журналистами он отметил, что при наличии политической воли Вашингтон способен быстро и эффективно действовать, если Украина будет оставаться приоритетом.
В качестве примера Зеленский привел ситуацию с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, которая показала всему миру, что США могут проводить результативные спецоперации. По словам президента, подобные решительные шаги в отношении одного из ближайших соратников Владимира Путина - Рамзана Кадырова - могли бы стать сигналом для Кремля.
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в ходе которой был задержан диктатор страны Николас Мадуро. Американские военные вывезли его в США вместе с женой Силией Флорес.
Известно, что во время операции США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро не менее 75 человек погибли от авиационных ударов и стрелковых боев в Каракасе.
Позже в США раскрыли детали операции по захвату Мадуро.
Мадуро и Флорес прибыли в суд после более 24 часов пребывания в одной из самых суровых американских тюрем - Metropolitan Detention Center в Бруклине.
Отметим, что свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка.