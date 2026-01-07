Кадыров резко отреагировал на намек Зеленского о "венесуэльском сценарии"

Так Кадыров прокомментировал публикации СМИ с цитатами Зеленского о возможной операции против него по аналогии с "венесуэльским сценарием".

В своем заявлении глава Чечни пытался подать эти высказывания как "недостойные" и якобы не способствующие деэскалации, одновременно используя оскорбительную риторику в адрес украинского президента. В частности, Кадыров позволил себе персональные выпады, заявив, что слова Зеленского являются "унизительными" и, по его мнению, направлены на срыв мирного урегулирования.

"Сохрани свое лицо и не унижайся. Если бы в тебе была хоть капля мужского, ты бы понял, насколько унизительно звучат твои слова и просьбы и эти попытки сорвать мирное урегулирование", - написал Кадыров.

Такую реакцию президент Владимир Зеленский вызвал тем, что 7 января заявил, что только жесткое и последовательное давление способно заставить российское руководство задуматься над прекращением агрессии в Украине.

Так, во время общения с журналистами он отметил, что при наличии политической воли Вашингтон способен быстро и эффективно действовать, если Украина будет оставаться приоритетом.

В качестве примера Зеленский привел ситуацию с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, которая показала всему миру, что США могут проводить результативные спецоперации. По словам президента, подобные решительные шаги в отношении одного из ближайших соратников Владимира Путина - Рамзана Кадырова - могли бы стать сигналом для Кремля.