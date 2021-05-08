У Кабулі вибухнула бомба біля школи для дівчаток: загинули 30 осіб, серед них - діти

У суботу біля школи для дівчаток у шиїтському районі західного Кабула (Афганістан) вибухнула бомба. В результаті загинули щонайменше 30 осіб, багато з них були школярами у віці від 11 до 15 років.
Про це повідомляє Associated Press.
За словами офіційного представника Міністерства внутрішніх справ країни Таріка Аріана, за фактом вибуху ведеться розслідування. Він зазначив, що число загиблих може збільшитися.
В одній з прилеглих лікарень журналісти AP побачили щонайменше 20 трупів, складених у ряд в коридорах і кімнатах.
Біля лікарні Мухаммеда Алі Джини десятки людей вишикувалися у чергу, щоб здати кров, в той час, як родичі перевіряли списки поранених, вивішені на стінах.
Зазначено також, що щонайменше 50 осіб були поранені. Підкреслюється, що число жертв може зрости. Напад стався, коли підійшов до кінця пісний день.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
Підкреслюється, що атака сталася через кілька днів після того, як американські військовослужбовці офіційно почали залишати країну.
Нагадаємо, в кінці квітня в Афганістані біля Центральної лікарні в місті Пулі-Алам вибухнув замінований автомобіль. Поліція підтвердила загибель щонайменше 30 людей, ще понад 60 отримали поранення.
Як писало РБК-Україна, в кінці березня у столиці Афганістану Кабулі підірвали автомобіль посольства Італії. В результаті терористичного акту поранено одну людину.
Відзначимо, США закликали американських громадян покинути територію Афганістану через те, що там останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.