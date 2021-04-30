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Десятки людей в Афганістані залишаються під завалами лікарні після вибуху замінованого авто

Новость на русском → Кабул, П'ятниця 30 квітня 2021 20:18
Десятки людей в Афганістані залишаються під завалами лікарні після вибуху замінованого авто Фото: місце вибуху в Афганістані (twitter.com/kabulnewstv)
Автор: РБК-Україна

Десятки людей залишаються під завалами будівлі Центральної лікарні в місті кулі Алам на сході Афганістану, зруйнованого в внаслідок вибуху замінованого автомобіля. Поліція підтвердила загибель щонайменше 30 людей, ще понад 60 поранено.

Про це повідомив телеканал Kabul News TV.

За його даними, замінований автомобіль вибухнув біля центральної лікарні в місті кулі Алам на сході Афганістану ввечері 30 Квітня. Метою атаки була будівля поруч з медзакладом, де знаходилися мирні жителі і військові.

За попередніми даними, не менше 30 людей загинули, ще понад 60 постраждали. Більшість загиблих - студенти, держслужбовці та мирні жителі.

Під завалами будівлі знаходяться десятки людей. Йде пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, наприкінці березня в столиці Афганістану Кабулі підірвали автомобіль посольства Італії. В результаті терористичного акту поранено одну людину.

Відзначимо,, раніше повідомлялося, що США закликали американських громадян покинути територію Афганістану у зв'язку з тим, що там останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.

Президент США Джо Байден має намір переглянути мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації Дональда Трампа.

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