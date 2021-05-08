В Кабуле взорвалась бомба возле школы для девочек: погибли 30 человек, среди них - дети

В субботу возле школы для девочек в шиитском районе западного Кабула (Афганистан) взорвалась бомба. В результате погибли по меньшей мере 30 человек, многие из них были школьниками в возрасте от 11 до 15 лет.
Об этом сообщает Associated Press.
По словам официального представителя Министерства внутренних дел страны Тарика Ариана, по факту взрыва ведется расследование. Он отметил, что число погибших может увеличиться.
В одной из близлежащих больниц журналисты AP увидели по меньшей мере 20 трупов, сложенных в ряд в коридорах и комнатах.
Возле больницы Мухаммеда Али Джинны десятки людей выстроились в очередь, чтобы сдать кровь, в то время как родственники проверяли списки раненых, вывешенные на стенах.
Отмечено также, что по меньшей мере 50 человек были ранены. Подчеркивается, что число жертв может возрасти. Нападение произошло, когда подошел к концу постный день.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
Подчеркивается, что атака произошла через несколько дней после того, как американские военнослужащие официально начали покидать страну.
Напомним, в конце апреля в Афганистане возле Центральной больницы в городе Пули Алам взорвался заминированный автомобиль. Полиция подтвердила гибель не менее 30 человек, еще более 60 получили ранения.
Как писало РБК-Украина, в конце марта в столице Афганистана Кабуле подорвали автомобиль посольства Италии. В результате террористического акта ранен один человек.
Отметим, США призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана в связи с тем, что там в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.