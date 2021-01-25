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В Афганістані підірвали авто посольства Італії, є поранений

Кабул, Понеділок 25 січня 2021 11:37
В Афганістані підірвали авто посольства Італії, є поранений
Фото: підірваний авто посольства Італії (twitter.com/KhalilNoori)
Автор: РБК-Україна

У столиці Афганістану Кабулі підірвали автомобіль посольства Італії. В результаті терористичного акту поранено одну особу.

Про це повідомляє місцевий телеканал Tolo News з посиланням на джерела в службі безпеки.

Повідомляється, що машина, яка стала об'єктом теракту, належить посольству Італії. На ній перевозили афганських співробітників посольства. В результаті вибуху постраждала одна людина, поліція Кабула стверджує, що загиблих немає.

На даний момент жодне з угруповань, у тому числі "Талібан", не взяло відповідальність за вибух.

Також повідомляється, що напередодні в результаті вибуху в Кабулі було вбито охоронця топ-чиновника місцевого Центробанку. Сам чиновник і його водій отримали поранення.

За даними Tolo News, за останні 100 днів в Кабулі сталося близько 177 інцидентів, у тому числі атаки терористів-смертників і вибухи саморобних бомб. Це призвело до загибелі майже 200 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США закликали американських громадян покинути територію Афганістану у зв'язку з тим, що там останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.

Президент США Джо Байден має намір переглянути мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації Дональда Трампа.

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