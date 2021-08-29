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Вибух в Кабулі стався внаслідок удару сил США, - Reuters

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Афганістан, Неділя 29 серпня 2021 16:59
Вибух в Кабулі стався внаслідок удару сил США, - Reuters Фото: вибух в Кабулі стався внаслідок удару сил США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки були причетні до сьогоднішнього вибуху в Кабулі. За попередньою інформацією, американські військові завдали ракетного удару по бойовиках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чиновника США, який попросив не розкривати своє ім’я, сьогоднішній ракетний удар був націлений на бойовиків ІДІЛ.

Інформація наразі уточнюється.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що 29 серпня в Кабулі прогримів потужний вибух.

Зокрема, як повідомляло РБК-Україна, ракетна атака забрала життя двох людей. Серед постраждалих жінки та діти.

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Сполучені Штати Америки Афганистан Кабул
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