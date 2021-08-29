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Вибух в Кабулі: ракета влучила в будинок, є жертви

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Афганістан, Неділя 29 серпня 2021 16:24
Вибух в Кабулі: ракета влучила в будинок, є жертви Фото: в Кабулі ракета влучила в житловий будинок, є жертви (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Кабулі внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє людей, троє - постраждали. Серед жертв - жінки та діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Asvaka.

За попередніми даними, сьогоднішній вибух в Кабулі був наслідком ракетного обстрілу. Один зі снарядів влучив у житловий будинок в 11-му районі безпеки столиці, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення.


Очевидці повідомляють про те, що серед жертв є жінки та діти.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Кабулі прогримів потужний вибух.

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