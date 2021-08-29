Вибух в Кабулі: ракета влучила в будинок, є жертви
Фото: в Кабулі ракета влучила в житловий будинок, є жертви (Getty Images)
У Кабулі внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє людей, троє - постраждали. Серед жертв - жінки та діти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Asvaka.
За попередніми даними, сьогоднішній вибух в Кабулі був наслідком ракетного обстрілу. Один зі снарядів влучив у житловий будинок в 11-му районі безпеки столиці, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення.
Updates:— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021
A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s
Очевидці повідомляють про те, що серед жертв є жінки та діти.
Alarming! Rocket attacks near Kabul Airport are reported.#Kabul pic.twitter.com/rbOJGC3KhE— Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 29, 2021
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Кабулі прогримів потужний вибух.