Вибух в Кабулі: ракета влучила в будинок, є жертви

У Кабулі внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє людей, троє - постраждали. Серед жертв - жінки та діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Asvaka .

За попередніми даними, сьогоднішній вибух в Кабулі був наслідком ракетного обстрілу. Один зі снарядів влучив у житловий будинок в 11-му районі безпеки столиці, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення.

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021



Очевидці повідомляють про те, що серед жертв є жінки та діти.