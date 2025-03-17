В Кабмине озвучили прогноз по возвращению украинцев после войны: это жизненно необходимо

По его словам, речь идет о 30% граждан, которые готовы вернуться в Украину после наступления безопасных и стабильных условий. Еще 40% - будут принимать решение, учитывая успех Украины, ее экономическое восстановление, восстановление и развитие.

"Хочу подчеркнуть, что "возвращать украинцев" - термин не очень корректный. Это решение, которое украинцы примут самостоятельно. Наша задача - быть конкурентоспособными, потому что за те 40% мы будем конкурировать с другими странами", - отметил Чернышов.

Он отметил, что после завершения войны правительство будет активно работать над созданием открытой экономики, привлекать инвестиции, упрощать налоги и поддерживать бизнес. То есть - либерализовать рынок и гарантии безопасности, которые собственно и будут способствовать быстрому развитию страны.

"Именно это создаст рабочие места, а они - мотивацию украинцам возвращаться", - добавил министр.