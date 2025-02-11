Сколько беженцев могут вернуться в Украину после войны: оценка Чернышова

По словам министра, как только закончится война и наступит стабильный мир, около 30% беженцев серьезно задумаются о возвращении. Остальные, возможно, будут выдвигать дополнительные условия относительно этого решения. В том же числе будут и те, кто не захочет возвращаться.

"Но они (те, кто не желают возвращаться, - ред.) тоже могут быть полезными для Украины. И они уже помогают: поддерживают украинское общество, украинскую армию и делают многое. Я горжусь ими. У каждого своя роль в этой войне", - добавил Чернышов.