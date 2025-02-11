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Сколько беженцев могут вернуться в Украину после войны: оценка Чернышова

Вторник 11 февраля 2025 15:50
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Сколько беженцев могут вернуться в Украину после войны: оценка Чернышова Фото: Алексей Чернышов, глава Министерства национального единства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Около 30% беженцев могут вернуться в Украину после завершения полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины Алексея Чернышева в интервью WELT.

По словам министра, как только закончится война и наступит стабильный мир, около 30% беженцев серьезно задумаются о возвращении. Остальные, возможно, будут выдвигать дополнительные условия относительно этого решения. В том же числе будут и те, кто не захочет возвращаться.

"Но они (те, кто не желают возвращаться, - ред.) тоже могут быть полезными для Украины. И они уже помогают: поддерживают украинское общество, украинскую армию и делают многое. Я горжусь ими. У каждого своя роль в этой войне", - добавил Чернышов.

Возвращение украинских беженцев

После начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны. Большинство беженцев выехали в страны Европейского Союза (ЕС), в частности в Польшу, Германию, Чехию и другие государства, которые предоставили им временную защиту, жилье и социальную поддержку.

Создание Министерства национального единства, которое должно объединить украинцев за рубежом и противостоять российской пропаганде, президент Владимир Зеленский анонсировал еще в августе 2024-го. Позже он заявил, что новое ведомство может быть создано уже осенью 2024 года.

В начале декабря Кабинет министров назначил Чернышова главой Министерства национального единства.

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