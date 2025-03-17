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В Кабміні озвучили прогноз щодо повернення українців після війни: це життєво необхідно

Фото: міністр національної єдності України Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Приблизно 70% українців можуть повернутися з-за кордону після завершення війни за умови відповідних змін та розвитку України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, йдеться про 30% громадян, які готові повернутися в Україну після настання безпекових і стабільних умов. Ще 40% - прийматимуть рішення з огляду на успіх України, її економічне відновлення, відбудову та розвиток.

"Хочу підкреслити, що "повертати українців" - термін не дуже коректний. Це рішення, яке українці приймуть самостійно. Наше завдання - бути конкурентоспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами" , - зазначив Чернишов.

Він наголосив, що після завершення війни  уряд буде активно працювати над створенням відкритої економіки, залучати інвестиції, спрощувати податки та підтримувати бізнес. Тобто - лібералізувати ринок та гарантії безпеки, які власне й сприятимуть швидкому розвитку країни.

"Саме це створить робочі місця, а вони - мотивацію українцям повертатися" , - додав міністр.

Повернення українців з-за кордону

Нагадаємо, згідно з опануванням наприкінці лютого минулого року, частка біженців, що планують повернутися до України, опустилася до найнижчого рівня із часу повномасштабного вторгнення і складає 43%. Лише 20% українців повністю впевнені, що повернуться.

Того ж місяця міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляв, що близько 30% біженців можуть повернутись до України після завершення повномасштабної війни.

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства національної єдності, яке має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.

Основне завдання нового відомства - підтримка українських громад за кордоном та захист національних інтересів. Зеленський зазначив, що для задоволення їхніх освітніх і культурних потреб потрібна активніша роль держави, оскільки МЗС самотужки цього не забезпечить.

На початку грудня стало відомо, що Олексій Чернишов очолить Міністерство національної єдності України.

У січні цього року Кабінет міністрів схвалив створення Агенції національної єдності. Ця структура допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями за кордоном.

Також Кабмін виділив Міністерству національної єдності 150 млн гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців з-за кордону.

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Олексій ЧернишовВійна в Україні