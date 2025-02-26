Сколько беженцев точно вернутся в Украину: данные опроса
Доля беженцев, которые планируют вернуться в Украину, опустилась до самого низкого уровня со времени полномасштабного вторжения и составляет 43%. Только 20% украинцев полностью уверены, что вернутся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса компании Info Sapiens.
В то же время выросла доля тех, кто точно не планирует возвращаться в Украину, - таких уже 13,5%, что почти вдвое больше, чем в январе 2024 года. Еще 20% скорее всего не вернутся.
Почти половина из желающих вернуться в Украину (44%) еще не определилась со сроками по возвращению.
На решение вернуться домой влияют как факторы безопасности, так и экономические факторы. В частности, на такое решение положительно повлияли бы: окончательное окончание войны (53%), высокий уровень жизни в Украине (46%), возможность найти хорошо оплачиваемую работу (33%), прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируют вернуться (31%), и прекращение боевых действий в родном регионе (24%).
Как отмечают авторы исследования, по данным ООН, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зарегистрировано 6,8 млн украинцев за рубежом. Но эти данные учитывают и тех украинцев, которые выехали (или принудительно были вывезены) в Россию и Беларусь. "Если не учитывать украинцев, которые находятся на территории стран-агрессоров, то их численность составляет 5,5 млн", - говорится в сообщении.
Исследовательское агентство Info Sapiens, по заказу Центра экономической стратегии, в ноябре-декабре 2024 года опросило 1000 украинских беженцев, находившихся за рубежом. Репрезентативность была обеспечена благодаря географическим квотам распределения украинцев за рубежом, которые базировались на данных Европейской службы статистики, а также официальных данных о количестве украинцев, выехавших в Великобританию, Канаду и США. Опрос не включал в себя украинцев, находившихся на территории России или Белоруссии.
Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано во всем мире 6,814 млн беженцев из Украины. Таким образом, за неполный год количество беженцев выросло на 370 тысяч человек.