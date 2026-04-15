"Должны отбросить иллюзии": Буданов назвал условия для возвращения украинцев из-за границы

Украина должна отбросить иллюзии относительно быстрого возвращения граждан из-за рубежа, поскольку для этого необходимы реальные гарантии безопасности и прочный экономический фундамент.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время выступления на Business Wisdom Summit, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал .

Условия для возвращения украинцев

Комментируя вопрос миграции, Буданов отметил, что ни один украинец не вернется домой "просто так". Ключевыми факторами для восстановления человеческого капитала является создание рабочих мест и безопасная среда.

"Мы должны отбросить все иллюзии. Никто не вернется просто так. Люди ждут реальных гарантий безопасности и созданной экономической основы", - отметил руководитель ОП.

Экономический фактор

Буданов добавил, что выживание государства в войне на истощение зависит от перехода к экспорту готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

По его мнению, именно экономическая стабильность станет магнитом для возвращения людей.

Фото: выступление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова на Business Wisdom Summit (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)

Отдельно он отметил роль женщин, которые сейчас держат украинский тыл.

По его словам, именно женщины взяли на себя ответственность за экономику, пока мужчины воюют или находятся за пределами страны.