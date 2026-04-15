"Должны отбросить иллюзии": Буданов назвал условия для возвращения украинцев из-за границы

20:01 15.04.2026 Ср
Что именно нужно людям, кроме окончания войны?
"Должны отбросить иллюзии": Буданов назвал условия для возвращения украинцев из-за границы

Украина должна отбросить иллюзии относительно быстрого возвращения граждан из-за рубежа, поскольку для этого необходимы реальные гарантии безопасности и прочный экономический фундамент.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время выступления на Business Wisdom Summit, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Условия для возвращения украинцев

Комментируя вопрос миграции, Буданов отметил, что ни один украинец не вернется домой "просто так". Ключевыми факторами для восстановления человеческого капитала является создание рабочих мест и безопасная среда.

"Мы должны отбросить все иллюзии. Никто не вернется просто так. Люди ждут реальных гарантий безопасности и созданной экономической основы", - отметил руководитель ОП.

Экономический фактор

Буданов добавил, что выживание государства в войне на истощение зависит от перехода к экспорту готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

По его мнению, именно экономическая стабильность станет магнитом для возвращения людей.

Фото: выступление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова на Business Wisdom Summit (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)

Отдельно он отметил роль женщин, которые сейчас держат украинский тыл.

По его словам, именно женщины взяли на себя ответственность за экономику, пока мужчины воюют или находятся за пределами страны.

100 дней Буданова на Банковой

Напомним, ранее журналисты оценили результаты первых 100 дней работы Кирилла Буданова на посту главы Офиса президента. За это время он продемонстрировал курс на проактивность и практические действия.

Также РБК-Украина писало о том, как изменился стиль работы ОП после смены руководства. В частности, в отличие от предшественника, новый глава Офиса не пытается присутствовать на всех мероприятиях одновременно, зато активно делегирует полномочия и даже сменил рабочий кабинет.

