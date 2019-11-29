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Кабмін запустить сервіс, що дозволить позбавитися від квитанцій

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 09:44
Кабмін запустить сервіс, що дозволить позбавитися від квитанцій
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Сервіс планують запустити протягом 1-3 місяців

Кабінет міністрів планує запустити сервіс, який дозволить перевести всі квитанції про оплату в електронний формат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабміну Дмитра Дубілета Facebook.

За словами Дубілета, новий сервіс дозволить зробити будь-яку оплату онлайн і отримати номер квитанції, який можна показати чиновнику. Це дозволить позбутися необхідності приносити чиновникам паперові квитанції про оплату.

"Ми створимо веб-сторінку, до якої через просте і надійне API зможуть підключитися будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції - і бачить її на екрані. При необхідності можна скачати її з накладеним ЕЦП", - написав Дубілет.

Міністр відзначив, що запуск нового сервісу планується протягом 1-3 місяців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до кінця року Кабмін планує провести електронну перепис населення. За словами Дубілета, це дозволить заощадити до держбюджету близько 2 млрд гривень.

Також повідомлялося, що Кабмін планує запустити електронні довіреності, які повинні знизити рівень рейдерства. Повідомляється, що після запуску проекту, людина буде отримувати у нотаріуса довіреність як на стандартному паперовому бланку, так і у pdf-файлі з накладеним електронним підписом. Законопроект планують подати в найближчі тижні.

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