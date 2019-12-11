Кабмін створив Офіс фінконтролю замість Державної аудиторської служби

Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Офіс фінконтролю буде координувалися урядом через міністра фінансів

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення створити Офіс фінансового контролю замість Державної аудиторської служби. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду у своєму Telegram-каналі.

Згідно з проектом постанови, який є у розпорядженні РБК-України, Офіс фінансового контролю буде інспекцією, що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра фінансів.

"Установити, що Офіс фінансового контролю є правонаступником майна, прав та обов'язків реорганізованої Державної аудиторської служби", - йдеться в документі.

Згідно з документом, чисельність працівників центрального апарату Офісу фінансового контролю становитиме 416 осіб (у Держаудитслужбі зараз працює 594 особи).

Крім того, у територіальних органах Офісу фінансового контролю працюватиме 1896 осіб (у Держаудитслужбі зараз працює 2708 осіб).

Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про плани реформувати Державну аудиторську службу і скоротити кількість співробітників з 3212 чоловік до 400.

Відзначимо, Державна аудиторська служба України була створена в 2016 році і замінила Державну фінансову інспекцію України.