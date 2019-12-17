ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні полегшать процедуру нарахування зарплати, якщо працівники мають рахунки в різних банках

Новини » Фінанси     17.12.2019 - 10:14
У Кабміні полегшать процедуру нарахування зарплати, якщо працівники мають рахунки в різних банках
Фото: Дмитро Дубілет (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Кабміні анонсували зміна, яка полегшить процедуру нарахування зарплати, якщо працівники підприємства мають рахунки в різних банках

У Кабінеті міністрів анонсували зміну, яка дозволить співробітникам підприємства самостійно вибирати картку для нарахування зарплати без лишньої праці для бухгалтерів. Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, це полегшить для бухгалтерів процедуру нарахування зарплати, якщо працівники підприємства мають рахунки в різних банках.

"Система дозволить українцям вільно вибирати банки та при цьому не вимагає від бухгалтерів зайвої роботи. Працівник просто вказує бухгалтеру свій IBAN (номер рахунку, який в Україні був введений у цьому році, - ред.), а бухгалтер формує просту відомість для всіх працівників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично нараховує гроші, куди треба", - пояснив Дубілет.

При цьому він зазначив, що за законом співробітники й так мають право самостійно обирати банк.

"Але на практиці, якщо хтось вибирає інший банк, бухгалтери змушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам найчастіше в такому виборі просто відмовляють", - зазначає міністр Кабміну.

За його словами, цей проект важливий, оскільки банківська індустрія буде краще розвиватися внаслідок підвищення конкуренції.

"Розраховую, що ми зможемо все це впровадити вже в наступному році", - резюмував Дубілет.

Нагадаємо, в листопаді українські банки завершили перехід на міжнародний стандарт номери банківського рахунку IBAN. Номери рахунків клієнтів будуть містити 29 символів, що відповідає вимогам стандарту IBAN в країнах Європи. Перехід на IBAN розпочався 5 серпня 2019 року і тривав до 31 жовтня 2019 року.

Клієнти зможуть до 12 січня 2020 можна використовувати старі платіжні реквізити.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів планує запустити сервіс, який дозволить перевести всі квитанції про оплату в електронний формат.

НБУ та Кабмін обговорили зміцнення курсу гривні до долара Кабмін просить Раду пришвидшити розгляд закону про гральний бізнес
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДмитро Дубілет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся