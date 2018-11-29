Електронний реєстр лікарняних листів запрацює в 2019, - МОЗ

Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

Наступного року електронні лікарняні замінять паперові

В Україні у 2019 році запрацює електронний реєстр лікарняних листів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

У міністерстві зазначили, що щорічно в Україні видається до 5,5 млн лікарняних. У той же час уряд вирішив осучаснити цю систему і прийняв рішення про створення електронного реєстру.

"Планується, що вже в 2019 році електронні лікарняні листи повністю замінять паперові. Оформлення та продовження лікарняних має стати зручним процесом. Електронний реєстр заощадить час пацієнтам та лікарям - хворі не повинні збирати по кабінетах друку, а лікарі - витрачати час на зайву паперову роботу", - додали МОЗ.

Також повідомляється, що пацієнт буде отримувати лікарняний у лікаря, але сам бланк стане електронним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створюють електронний реєстр листків непрацездатності. Цього тижня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою передбачається створення такого реєстру.

Зазначимо, вчора в МОЗ повідомили, що в Україні зросла захворюваність на грип.