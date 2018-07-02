У МОЗ розповіли, коли планують ввести електронний лікарняний

У відомстві виступають за спрощення роботи лікарів

До кінця року Міністерство охорони здоров'я планує запровадити в Україні електронний лікарняний лист. Про це сьогодні журналістам повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз у нас готується концепція, яку ми винесемо на уряд. Там тривають останні дискусії ... Мета поставлена така: зробити електронний лікарняний до кінця року", - сказав він.

За словами Ковтонюка, міністерство у ході вирішення цього питання, зокрема, хоче досягти наступних цілей: зменшити кількість візитів пацієнта до лікаря і зменшити обсяг роботи лікаря при оформленні лікарняного.

"Лікарняний - це не медицина, це соціальне страхування, питання виплат Фонду соцстрахування роботодавцю, тобто частину роботи вони повинні робити. Єдине, що повинен робити лікар - це фіксувати. Загалом, всю процедуру потрібно спростити", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що українським лікарям ліцензію на діяльність буде видавати спеціальний ліцензійний рада при Міністерстві охорони здоров'я.