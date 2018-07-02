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У МОЗ розповіли, коли планують ввести електронний лікарняний

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 12:58
Фото: Павло Ковтонюк (РБК-Україна)
Фото: Павло Ковтонюк (РБК-Україна)

У відомстві виступають за спрощення роботи лікарів

До кінця року Міністерство охорони здоров'я планує запровадити в Україні електронний лікарняний лист. Про це сьогодні журналістам повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз у нас готується концепція, яку ми винесемо на уряд. Там тривають останні дискусії ... Мета поставлена така: зробити електронний лікарняний до кінця року", - сказав він.

За словами Ковтонюка, міністерство у ході вирішення цього питання, зокрема, хоче досягти наступних цілей: зменшити кількість візитів пацієнта до лікаря і зменшити обсяг роботи лікаря при оформленні лікарняного.

"Лікарняний - це не медицина, це соціальне страхування, питання виплат Фонду соцстрахування роботодавцю, тобто частину роботи вони повинні робити. Єдине, що повинен робити лікар - це фіксувати. Загалом, всю процедуру потрібно спростити", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що українським лікарям ліцензію на діяльність буде видавати спеціальний ліцензійний рада при Міністерстві охорони здоров'я.

До середини липня 161 медзаклад отримає фінансування від Нацслужби здоров’я Кожний четвертий українець вже підписав договір із лікарем, - Супрун
Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, реформи, медицина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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