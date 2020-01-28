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У Кабміні анонсували запровадження електронного лікарняного

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 12:01
У Кабміні анонсували запровадження електронного лікарняного
Фото: Олег Коваль (msp.gov.ua)

Запровадити е-лікарняний планується з 1 квітня

Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявив, що електронний лікарняний в Україні запровадять з 1 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінсоцполітики.

За словами урядовця, цей крок дозволить навести лад у системі.

"З 1 квітня в Україні з’являться електронні лікарняні. Це буде перший етап, але цей крок дозволить навести лад у системі та продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування. Нам потрібні незворотні зміни, які покращать ситуацію у системі соціального страхування України", - зазначив Коваль.

Він підкреслив, що електронний лікарняний принесе більше прозорості та відкритості у процес видачі лікарняних.

"Цей крок передбачає автоматизацію процесів та дає можливість відслідкувати весь процес оформлення лікарняного: кожен лікар, який видає лікарняний, повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Інформація через реєстр у Пенсійному Фонді буде автоматично передана у Фонд соціального страхування - в установі одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску. Весь процес буде прозорим", - запевнив замглави Мінсоцполітики.

Нагадаємо, у позаминулому році у МОЗ анонсували, що в Україні в 2019 році запрацює електронний реєстр листків непрацездатності.

Як писало РБК-Україна раніше, електронний лікарняний лист у МОЗ планували запровадити ще до кінця 2018 року.

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